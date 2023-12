O Copenhaga, de Diogo Gonçalves, venceu o Galatasaray (1-0) e assegurou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na hora de festejar, o clube dinamarquês não poupou esforços.

No final do encontro com os turcos, um painel gigante do estádio mostrou uma mensagem que animou os adeptos.

«Parabéns a todos. Há cerveja e água grátis na saída do estádio», podia ler-se.

FC København are obviously in the mood to celebrate - they’ve just announced free beer for fans in the stadium pic.twitter.com/z7YMPHi2nQ