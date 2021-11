O Besiktas aterrou na noite desta segunda-feira em Portugal e já está em Lisboa, onde defronta, na quarta-feira, o Sporting, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Durante estes dias em Portugal, a equipa turca vai ter mesmo um autocarro personalizado a rigor para o embate com a equipa comandada por Ruben Amorim. O veículo português garantido pelo adversário dos leões foi colorido com o preto e branco do Besiktas, mas também com o emblema e o nome do clube em letras grandes.

Veja as imagens na galeria associada.