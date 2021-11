«Show do Sporting», «Sporting de Sarabia entra totalmente na Liga dos Campeões, «Milan faz um favor ao Atlético», «1-1 com o FC Porto serve de pouco».

A goleada do Sporting ao Besiktas, por 4-0, e o empate do FC Porto ante o Milan, em Itália, na quarta-feira, para a quarta jornada da Liga dos Campeões, foram desfechos vistos de forma distinta pela imprensa internacional, com os jornais italianos e turcos a destacarem os desfechos que acabam por ser negativos para Milan e Besiktas, respetivamente ante dragões e leões.