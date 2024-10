Os dois primeiros jogos da Liga dos Campeões desta quarta-feira terminaram em empate. No terreno do Brest, em França, o Bayer Leverkusen não conseguiu ganhar (1-1) e em Bérgamo, Itália, a Atalanta empatou a zeros com os escoceses do Celtic.

No primeiro encontro referido, enfrentavam-se duas equipas sensação desta Liga dos Campeões. Até agora, só tinham ganho. O Bayer Leverkusen começou por marcar primeiro. O jovem Wirtz arranjou espaço à entrada da área para fazer golo.

Aos 39 minutos, o francês Lee-Meloy, de 31 anos, marcou um belo golo de primeira, à entrada da área.

As duas equipas atingem sete pontos e ficam apenas atrás do Aston Villa, que ganhou os três jogos.

No outro duelo da Liga dos Campeões, a Atalanta defrontou o Celtic de Glasgow e não foi além de um nulo, com Paulo Bernardo a jogar pelos escoceses. Cinco pontos para os italianos, quatro para os britânicos.

