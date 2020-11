O Manchester City vai jogar no Estádio do Dragão com três portugueses na comitiva: Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

O trio luso faz parte dos convocados de Pep Guardiola para o duelo com o FC Porto, ao contrário de Sergio Aguero: o avançado aargentino fica em Manchester depois de ter sentido «algum desconforto no joelho», segundo pode ler-se no site do emblema britânico.

O Manchester City, já apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, defronta esta terça-feira o FC Porto, a partir das 20h00. Os azuis e brancos só precisam de um empate para garantirem também a passagem no grupo.

Os convocados de Pep Guardiola:

Guarda-redes: Ederson, Zack Steffen e Scott Carson;

Defesas: Kyle Walker, João Cancelo, Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, Zinchenko, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy e Eric García;

Médios: Ilkay Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Fernandinho, Phil Foden e Tommy Doyle;

Avançados: Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres e Riyad Mahrez.