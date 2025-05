13 golos, 210 minutos e muito futebol - um pequeno resumo do Inter-Barcelona, da meia-final da Liga dos Campeões, 4-3 (7-6 no agregado), e que a imprensa internacional viu com bons olhos.

Em Espanha criticaram a equipa de Hansi Flick, elogiaram a exibição de Sommer e lamentaram o quão perto esteve o Barcelona esteve de um «sucesso épico».

Em Itália querem entregar a Bola de Ouro a Lautaro Martínez e na Alemanha criticam a venda de Sommer.

De relembrar que Yann Sommer, o herói da meia-final, reforçou o Inter no início da temporada passada, proveniente do Bayern Munique. No final deste mês de maio regressa à Alemanha, Allianz Arena, mas desta vez vai jogar com as cores italianas e com o olhar cravado em apenas uma coisa - o troféu da Liga dos Campeões.

«A defesa condena o Barça: não é assim que se ganha a Liga dos Campeões» (MARCA)

As críticas ao Barcelona são totalmente direcionadas ao eixo defensivo. «Nas últimas três partidas da Liga dos Campeões, o Barcelona sofreu dez golos», escreveu a Marca, referindo que os patrões da defesa acabaram por escorregar ainda mais contra o Inter, algo inaceitável numa equipa que quer ser «campeã europeia».

«Sommer, o negócio do século» (AS)

Se o Inter está na final, muito devem à exibição monstruosa de Yann Sommer. «Uma pechincha», disse o AS sobre os sete milhões de euros que o Inter pagou ao Bayern Munique pelo guardião suíço no início da temporada passada.

«Aos 36 anos, teve a partida da sua vida e também a recompensa por uma década de consistência ao mais alto nível», pode ler-se também.

«O Barça chega perto de um sucesso épico, mas cai de cabeça erguida em Milão» (Mundo Deportivo)

«O Barça tinha um pé na final, mas o Inter, que nunca desiste, conseguiu forçar um golo nos descontos. Apesar de merecer estar na final de Munique, e de ter tentado até ao fim, o prémio foi para o Inter…», partilhou Roger Torelló no jornal catalão.

«Inter, uma vitória memorável para uma grande equipa e para o futebol italiano. Lautaro de Bola de Ouro» (La Gazzetta dello Sport)

«Um desafio memorável e um Inter memorável. E talvez o resultado por si só diga tudo: 4-3! Esta noite milanesa também se torna lendária. Raramente vivenciamos acontecimentos tão apaixonantes, intensos, cheios de episódios, emoções, histórias e de heróis: desde a coragem de Lautaro e a raiva do velho Acerbi, a resistência de Thuram e os milagres de Sommer, as cãibras de Barella e o romance do suplente Frattesi. Um espetáculo», relatou Stephen Agresti.

«Os melhores do planeta entregam exibições à altura e histórias inesquecíveis» (Olé)

Referindo a incrível recuperação de Lautaro Martínez, que abriu o marcador no jogo da segunda mão, o jornal argentino elogia a exibição das duas equipas: «O futebol é lindo. E na Liga dos Campeões ainda mais».

«A Baviera deportou esta super estrela» (Bild)

«Yann Sommer está na final “em casa” – e o Bayern está apenas a assistir», escreveu o jornal alemão sobre a exibição do ex-Bayern. Vendido no início da temporada passada, Sommer volta agora a Munique para disputar apenas um jogo: a final da Liga dos Campeões. O Bild enaltece a imperialidade de Sommer e coloca uma questão no ar: fazia sentido vender?