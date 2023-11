Declarações de Nenad Bjelica, treinador do Union Berlim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga em jogo do Grupo C da Liga dos Campeões:

«No geral foi um bom jogo, com várias hipóteses de ambos os lados, tentámos fazer os possíveis para marcar golos e para nos adaptar à estratégia do adversário. Cometemos alguns erros, que tiveram de ser colmatados, mas para além disso penso que tivemos algumas oportunidades que podíamos ter aproveitado».

[Série de jogos sem vencer] «Há situações que a equipa tem de enfrentar. Neste jogo tentámos ter posse de bola, não é fácil estar se ganhar há três meses, a motivação é menor, temos de nos motivar. Na Liga dos Campeões o nível é mais elevado, há mais desgaste para os jogadores, temos de recuperar e trabalhar para voltar às vitórias. Um passo de cada vez, com passos pequenos, vamos sair desta crise em que nos encontramos».

[Opção por uma estratégia mais defensiva] «Fizemos várias coisas no jogo que funcionaram, outras não funcionaram. Taticamente optámos por uma estratégia mais defensiva, estivemos sólidos a defender, o que acaba por influenciar a confiança dos jogadores. Precisávamos dos três pontos, não conseguimos, vamos continuar a tentar nos próximos jogos».

[Prestação do clube no grupo] «Tivemos dois jogos no campeonato que foram positivos, em relação a este jogo havia a possibilidade de ultrapassar este adversário, vamos tentar que ainda seja possível no próximo jogo».