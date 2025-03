O Paris Saint-Germain saiu derrotado diante do Liverpool nos minutos finais da partida (1-0), com os Reds a marcarem o golo decisivo aos 87 minutos, depois de um jogo dominado pelos parisienses.

Após o jogo, Nuno Mendes expressou a frustração da equipa, considerando que o PSG merecia a vitória na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Como é óbvio, acho que merecíamos esta vitória, fizemos tudo para chegar lá, para fazer golos. Não conseguimos, eles foram lá duas, três vezes, e conseguiram fazer um golo. O futebol é um pouco cruel às vezes», afirmou o lateral português à TNT Sports BR.

Apesar da desilusão, o jogador português garantiu que a equipa mantém a confiança na passagem aos quartos de final da competição.

«A equipa está orgulhosa do que fez em campo, acho que fomos a melhor equipa, de longe, em todos os momentos do jogo. É uma derrota, mas vamos fazer o melhor para no próximo jogo sair de lá com uma vitória», concluiu.

O PSG e o Liverpool voltam a encontrar-se na próxima terça-feira, às 20h, em Anfield, numa partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.