Sporting e Benfica decidem o futuro na Liga dos Campeões esta quarta-feira.

AS CONTAS DE BENFICA E SPORTING NA CHAMPIONS

O Sporting visita o Athletic Bilbao e pode apurar-se diretamente para os oitavos de final da Champions, enquanto o Benfica recebe o Real Madrid na derradeira jornada da fase de liga e já só poderá garantir o play-off.

O que vão conseguir Sporting e Benfica na Champions? VOTE NA SONDAGEM

O que vão conseguir Sporting e Benfica na Champions?

  •  9%
  •  49%
  •  10%
  •  32%
