Vote: o que vão conseguir Sporting e Benfica na Champions?
Leões e águias decidem o futuro na prova milionária esta quarta-feira
Sporting e Benfica decidem o futuro na Liga dos Campeões esta quarta-feira.
AS CONTAS DE BENFICA E SPORTING NA CHAMPIONS
O Sporting visita o Athletic Bilbao e pode apurar-se diretamente para os oitavos de final da Champions, enquanto o Benfica recebe o Real Madrid na derradeira jornada da fase de liga e já só poderá garantir o play-off.
