Sporting e Benfica decidem o futuro na Liga dos Campeões esta quarta-feira.

AS CONTAS DE BENFICA E SPORTING NA CHAMPIONS

O Sporting visita o Athletic Bilbao e pode apurar-se diretamente para os oitavos de final da Champions, enquanto o Benfica recebe o Real Madrid na derradeira jornada da fase de liga e já só poderá garantir o play-off.

