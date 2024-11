Na véspera da receção ao Manchester City, o Sporting treinou na manhã desta segunda-feira, em Alcochete, com duas notas de destaque.

Gonçalo Inácio não marcou presença - recorde-se que o central saiu ao intervalo do jogo com o Estrela da Amadora, na sexta-feira, com problemas físicos.

Ao mesmo tempo, o central Eduardo Quaresma treinou com o restante grupo pelo segundo dia consecutivo, sendo recebido pelos colegas com calduços, por razões ainda a apurar.

Ruben Amorim fará a antevisão à partida pelas 14 horas desta segunda-feira, sendo que o jogo está agendado para as 20 horas de terça, no Estádio de Alvalade.