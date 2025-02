A principal novidade do treino do Sporting, na véspera do duelo com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, foi a ausência de Francisco Trincão no relvado da Academia de Alcochete.

Trincão, um dos mais utilizados do Sporting, ficou no ginásio a treinar por gestão de esforço. De acordo com a assessoria do clube, o extremo não apresenta nenhuma lesão.

Na questão das baixas por lesão, Morita, Nuno Santos, Catamo, Pote, St. Juste e Daniel Bragança estão a contas com problemas físicos.

Vários jovens foram chamados para colmatar essas ausências. Alexandre Brito, Diogo Pinto, Manuel Mendonça, Eduardo Felicíssimo, Lucas Anjos, Rafael Nel, Afonso Moreira e Diego Callai, mais concretamente.

O Sporting desloca-se à Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund, na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, os leões perderam por 3-0 e tentam virar um resultado pesado na Alemanha.