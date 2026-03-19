Entre as oito equipas que restam na Liga dos Campeões, o Sporting é a que tem menos chances de continuar na competição, segundo o supercomputador da Opta. Os leões têm apenas 21,2 por cento de bater o Arsenal.

A Opta dá aos leões 7,9 por cento de probabilidade de chegar à final e apenas 3 por cento de vencer a Champions.

É relevante recordar que, antes dos oitavos de final com o Bodo/Glimt, o supercomputador dava aos leões uma probabilidade de 24,2 por cento de chegar às meias-finais e 6,5 de atingir a final.

Por outro lado, o rival do Sporting nos quartos de final, o Arsenal, é o principal favorito a ganhar a Liga dos Campeões. O modelo estatístico dá 29,7 por cento de chances, seguido do Bayern Munique, com 18,3 por cento de probabilidade.