Declarações de Víctor Gómez, lateral direito do Sp. Braga, na zona mista do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) no embate frente ao Union Berlim, em jogo do Grupo C da Liga dos Campeões:

«Começámos muito bem até à expulsão, mas penso que a equipa terminou a primeira parte muito bem. Na segunda parte, fomos atrás do resultado, a procurar uma vitória que queríamos desde o início e merecíamos muito mais. Temos de pensar no jogo seguinte e ir com tudo. Este era um jogo para ganhar, agora vamos a Nápoles para vencer e tentar seguir para a próxima fase da Champions».

«Tivemos dezoito oportunidades e eles seis. A equipa fez um grande jogo e é difícil jogar com menos um jogador e ter tantas oportunidades. É certo que não fizemos dois golos, mas temos possibilidades de passar à próxima ronda e isso é o mais importante».

[Acreditam na passagem, em Nápoles?] «Claro que sim. Já demonstrámos neste jogo do que o Sp. Braga é capaz, com o Nápoles podíamos ter vencido, tivemos muitas oportunidades e é muito provável ir lá e lutar até ao fim».

[Expulsão do Niakaté] «Claro que estava muito triste [no balneário]. É normal. Ele sabia que era um jogo importante e estava triste pela expulsão. Se vencíamos com 11 jogadores? Não sei, mas da forma como iniciámos o jogo, a probabilidade era grande».