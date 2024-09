Zeno Debast protagonizou, certamente, um dos melhores momentos desta edição da Liga dos Campeões, ao assinar um golaço frente ao Lille, com um pontapé de fora da área, sem qualquer preparação.

Num vídeo captado a partir da bancada atrás da baliza dos franceses, é possível ver o remate do internacional belga e a reação absolutamente incrível de Francisco Trincão, que leva as mãos à cabeça, quando a bola «beija» as redes.

Veja aqui o golaço de Debast filmado das bancadas: