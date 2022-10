O argentino Lionel Messi marcou na noite desta quarta-feira ao Benfica, pelo Paris Saint-Germain, na terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões, fazendo assim o pleno quanto a golos frente aos ditos «grandes» do futebol português, depois de ter marcado a FC Porto e Sporting no passado.

Messi tinha ficado em branco nos dois duelos anteriores com o Benfica, em 2012, ao serviço do Barcelona, mas marcou agora pelos parisienses, no lance que desbloqueou o 0-0 no Estádio da Luz.

Foi ainda pelo Barcelona que Messi marcou a FC Porto e Sporting. A 26 de agosto de 2011, no Mónaco, para a Supertaça Europeia, o argentino marcou na vitória por 2-0 ante os dragões. Mais longínquo foi o golo ao Sporting, em Alvalade, no triunfo dos catalães por 5-2, para a fase de grupos da Champions, a 26 de novembro de 2008.

Numa curiosidade comparativa, Messi acaba por conseguir algo que Cristiano Ronaldo não conseguiu: o português nunca marcou ao Benfica.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)