O futebolista do Bayern Munique, Alphonso Davies, cumpriu um sonho antigo e conseguiu, na noite de terça-feira, uma camisola de Lionel Messi, após o encontro entre o PSG e os bávaros, no Parque dos Príncipes, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após o apito final e numa altura em que os jogadores das duas equipas se cumprimentavam no relvado, Davies e Messi cumprimentaram-se e trocaram de camisolas.

A 14 de agosto de 2020, Davies já tinha tentado trocar de camisola com Lionel Messi, quando o argentino estava no Barcelona, mas na altura sem sucesso.

É que o Bayern vencera o Barcelona nesse dia por 8-2 e Davies revelou na altura, ainda com 19 anos, a razão para não ter conseguido. «Sim, eu pedi, mas penso que ele estava um pouco chateado», justificou, em declarações à BT Sport.

Agora, dois anos e meio depois, o internacional canadiano de 22 anos conseguiu. E saiu com felicidade a dobrar: com a vitória da equipa (0-1) e com a camisola de um ídolo.

