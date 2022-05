Neste sábado, Paris consagra o novo rei do futebol europeu.

No Stade de France, Liverpool e Real Madrid defrontam-se a partir das 20h00 na final da Liga dos Campeões, um jogo que poderá também seguir em direto na TVI e no Maisfutebol, sem esquecer o lançamento e o rescaldo na CNN Portugal com conteúdos exclusivos.

Mas, antes disso, queremos saber a sua opinião: quem vai ganhar a Liga dos Campeões? O Liverpool vai pôr as mãos na sétima Champions e igualar o Milan como a segunda equipa com mais títulos conquistados? Ou o Real Madrid levantar a taça pela 14.ª vez e vencer a oitava das últimas oito finais da prova nas quais esteve presente?

Vote na sondagem do Maisfutebol