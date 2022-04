O passe do futebolista croata Luka Modric foi meio caminho para o Real Madrid fazer o 1-3 no marcador por Rodrygo e empatar a eliminatória dos quartos de final da Champions ante o Chelsea e o lance não passou ao lado do clube espanhol.

Depois do encontro, que acabou com derrota dos espanhóis no prolongamento (2-3) mas apuramento fruto do triunfo em Londres (1-3), o Real Madrid recorreu às redes sociais, “emoldurando” a obra de arte de Modric ao minuto 80 de jogo num quadro, como se este tivesse exposto e a ser fotografado por dezenas de adeptos.

Golos de Mason Mount, Rudiger e Timo Werner permitiram ao Chelsea passar para a frente da eliminatória no Santiago Bernabéu, mas Rodrygo empatou as contas do duelo e, no necessário prolongamento, Karim Benzema marcou o golo que fez a diferença para apurar o Real e deixar pelo caminho o atual campeão europeu.

(Imagens vídeo Eleven Sports)