Messi, Raphael Guerreiro, André Silva ou Alexander-Arnold?

Calma, não perguntamos qual o que escolhia para a sua equipa. A questão aqui é outra.

Os dois portugueses competem com Lionel Messi e Alexander-Arnold pelo prémio de melhor golo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O golo apontado pelo argentino ao Benfica na Luz é, provavelmente, o mais forte candidato, mas o golaço de Guerreiro ao Sevilha, a jogada coletiva que culminou com um dos golos de André Silva ao Celtic e o livre direto do lateral do Liverpool ao Rangers também têm uma palavra a dizer.

Veja os quatro golos nos vídeos associados a este artigo e escolha o seu preferido.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)