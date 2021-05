Rúben Dias foi eleito o MVP do jogo do Manchester City frente ao Paris Saint-Germain, que valeu aos citizens o apuramento para a final da Liga dos Campeões.

O defesa central português foi um autêntico muro na defesa da baliza dos citizens e a exibição foi muito elogiada um pouco por toda a Europa.

Agora, a UEFA voltou a mostrar-se rendida ao português, nomeando-o juntamente com o companheiro Zinchenko como melhor dupla da semana na Champions, num confronto com Mendy e Rudiger, jogadores do Chelsea, que o Manchester City vai defrontar na final da Liga dos Campeões.

Qual lhe parece ter sido a melhor dupla?