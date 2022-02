Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Sporting por 5-0 em Alvalade:

[Disse que não estava feliz com alguns passes fáceis que foram perdidos. Mas, no global, está satisfeito com o resultado?]

«Claramente. Não me interpretem mal. Estou deliciado. Sei o quão difícil é esta competição e ganhar 0-5 é fantástico, mas hoje fomos muitos eficazes. Chegávamos lá à frente e marcávamos e quando isso acontece é difícil para o adversário. Mas não lemos bem as coisas na nossa construção. Demos espaço no lado esquerdo e o João [Cancelo] falhou muitas bolas.

Não podemos permitir-lhes transições e basta olhar para os primeiros minutos antes do nosso golo. Mas defendemos bem e conseguimos um resultado incrível. Mas enquanto treinadores temos o dever de analisar como nos comportámos coletivamente e não apenas olhar para o resultado. Podemos ser melhores.

A diferença entre estas duas equipas não é 0-5, de certeza! Foi hoje porque fomos muito eficazes e isso faz com que a situação se torne mentalmente difícil para o adversário.

Não me interpretem mal. Tivemos um resultado que foi um sonho, é bom para a segunda mão, mas podemos fazer melhor. Fizemos coisas muito boas, globalmente, mas não lemos bem os espaços que existiram.»

[Sobre a exibição de Bernardo Silva e o primeiro golo]

«Eu disse-lhe: 'Bernardo, tu és o jogador perfeito'. É intuitivo defensivamente e com bola é mais do que excecional. O golo que ele marcou é um dos melhores que vi, pela técnica e por tudo. É bom para a confiança dele. Falamos muito com ele sobre o quão Lisboa significa para ele. É a cidade-natal dele. E como adepto do Benfica que é, bater o rival é especial para ele.

[Bernardo Silva] É único e a mãe e o pai dele devem estar orgulhosos. É uma pessoa adorável, generosa quer jogue, quer não jogue. Ele pode desempenhar facilmente seis papéis. Ele não joga só futebol, ele compreende o jogo. Há jogadores que são bons com a bola, mas ele compreende o jogo e sabe perfeitamente o que é preciso fazer. É um jogador fantástico e espero que ele continue por muitos anos no Man City, mas depende do clube e dele.»

[Sobre a Liga dos Campeões do Man City. Equipa deixou um statement com esta vitória?]

«No ano passado fizemos uma Liga dos Campeões quase perfeita. Fizemos 13 ou 14 jogos, não sei ao certo, ganhámos 12 e empatámos um, com o Porto em Portugal. E depois perdemos a final. E foi: 'Que m... de fracasso'. E isso não é verdade. Fizemos uma Champions perfeita, mas no final não jogámos o que habitualmente jogamos.»