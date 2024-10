O Manchester City goleou o Slovan Bratislava por 4-0 esta terça-feira, na Eslováquia, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Com o médio português Matheus Nunes a titular, a equipa comandada por Pep Guardiola já vencia por 2-0 ao fim do primeiro quarto de hora: Ilkay Gundogan inaugurou o marcador aos oito minutos e, aos 15, Phil Foden dobrou a diferença para a equipa inglesa.

Na segunda parte, Erling Haaland desfez as dúvidas quanto ao vencedor do encontro, aumentando a diferença para 3-0 aos 58 minutos, dois antes de sair para a entrada de James McAtee, jogador que fechou as contas da goleada do Manchester City aos 74 minutos.

Matheus Nunes fez todo o jogo, Rúben Dias entrou na mesma altura que McAtee, à hora de jogo, para a saída de Akanji, ao passo que Bernardo Silva foi suplente não utilizado.

Com este resultado, o Manchester City galga alguns lugares na fase de liga, somando agora quatro pontos. Na 1.ª jornada, tinha empatado sem golos na receção ao Inter de Milão.

Maior sequência de jogos (25) sem perder na Champions igualada

Com esta vitória, o Manchester City igualou a maior sequência de sempre de jogos consecutivos sem perder na Liga dos Campeões: são agora 25, tal como fez o Manchester United, entre 19 de setembro de 2007 e 5 de maio de 2009.

A última derrota do City na Champions foi a 4 de maio de 2002, ante o Real Madrid, por 3-1, após prolongamento, nas meias-finais da época 2021/22.