Champions
Champions: Manchester City viaja para a Noruega sem portugueses
Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes falham jogo com o Bodo/Glimt
O Manchester City vai viajar para a Noruega, onde na terça-feira defronta o Bodo/Glimt, sem qualquer português na comitiva.
As ausências de Rúben Dias e Bernardo Silva já estavam previstas. O defesa-central está lesionado, enquanto o médio terá de cumprir castigo nesta sétima jornada da fase de liga da Champions. Já Matheus Nunes, encontra-se a recuperar de uma gripe.
Com duas rondas por disputar, o City é quarto classificado da fase de liga da Champions, com 13 pontos. Por sua vez, o Bodo/Glimt é 32.º, com apenas três pontos.
O encontro está marcado para as 17h45 de terça-feira.
