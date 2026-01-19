O Manchester City vai viajar para a Noruega, onde na terça-feira defronta o Bodo/Glimt, sem qualquer português na comitiva.

As ausências de Rúben Dias e Bernardo Silva já estavam previstas. O defesa-central está lesionado, enquanto o médio terá de cumprir castigo nesta sétima jornada da fase de liga da Champions. Já Matheus Nunes, encontra-se a recuperar de uma gripe.

Com duas rondas por disputar, o City é quarto classificado da fase de liga da Champions, com 13 pontos. Por sua vez, o Bodo/Glimt é 32.º, com apenas três pontos.

O encontro está marcado para as 17h45 de terça-feira.