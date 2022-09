Após um passe de trivela de João Cancelo, Erling Haaland rematou de forma acrobática para fazer o 2-1 e dar o triunfo ao Manchester City diante da ex-equipa, o Borussia Dortmund, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O golo surgiu já na reta final da partida (84m) e trouxe várias lembranças a Pep Guardiola.

«Sabem a influência de Johan Cruyff na minha vida como pessoa, mentor, treinador. Há uns anos, ele marcou no Camp Nou um golo incrível contra o Atlético de Madrid. Foi muito parecido com o do Haaland hoje [quarta-feira] e, no momento em que ele marcou, eu pensei: 'Johan Cruyff'. Foi muito bom e a assistência de João foi excepcional», disse o técnico na conferência de imprensa após a partida.

Guardiola comparou ainda o número 9 dos citizens a Zlatan Ibrahimovic, jogador com quem trabalhou no Barcelona, que já criticou publicamente e por diversas vezes o catalão.

«Lembro que o meu querido amigo Ibrahimovic tinha essa habilidade de colocar a perna no 'telhado' e o Erling é bastante semelhante nisso», observou.

«Acho que é a natureza dele. Ele é elástico, flexível e tem a capacidade de rematar e colocar a bola no fundo da rede. É natural, herdou isto da mãe e do pai», rematou.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]