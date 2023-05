Pep Guardiola fez um balanço das suas sete temporadas ao comando do Manchester City na conferência de imprensa de antevisão da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.

Apesar de ainda lhe faltar conquistar a Champions, um troféu que falta ao palmarés dos «citizens», o técnico catalão diz-se realizado.

«O legado que deixo é que tivemos uma história do outro mundo durante muitos anos. As pessoas vão recordar que marcámos muitos golos, que nos marcaram poucos e que ganhámos muitos títulos. Nestes anos aqui, diverti-me muito. É como um bom livro. E talvez na Europa as pessoas não vejam nada disto, mas aqui divertiram-se muito. Isso é um legado», afirmou Guardiola aos jornalistas, salientando o domínio do Real Madrid na Liga dos Campeões, com os «merengues» a terem 14 títulos de campeão europeu no palmarés.

«Se soubesse porque eles são tão superiores na Champions tentaria copiar o método. Diria que é porque sempre tiveram jogadores de altíssimo nível. Quando ganhámos a Champions com o Barcelona, era porque tínhamos jogadores de alto nível», lembrou o técnico, que respondeu também ao ser questionado sobre o favoritismo diante dos merengues, depois do empate a uma bola na primeira mão no Santiago Bernabéu:

«Temos a sensação de que em casa somos mais livres e de que jogamos mais relaxadamente. Já joguei dez meias-finais e perdi sete. Conheço esse sentimento, mas há muitas coisas que não se podem controlar no mundo do futebol.»

O Manchester City recebe no Estádio Etihad o Real Madrid na quarta-feira, às 20 horas, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões, . Pode seguir tudo AO MINUTO no Maisfutebol.