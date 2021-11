Rio Ferdinand não poupou elogios a Cristiano Ronaldo no final do jogo com a Atalanta em que o jogador português bisou e arrancou o empate com um golaço nos descontos.

«As pessoas dizem que Cristiano Ronaldo não trabalha o suficiente, que não pressiona, mas ele faz a coisa mais difícil do jogo, que marcar golos», apontou a lenda dos red devils.

«Toda a gente tenta ser aquela pessoa nos momentos críticos, mas ele destaca-se sempre. Em qualquer país, em qualquer estádio, a qualquer momento», frisou.

Rio Ferdinand, que agora é comentador desportivo, teve uma reação efusiva ao segundo golo, como pode ver no vídeo abaixo: «Ó meu Deus! É isto que ele faz! É ilegal! Extraterrestre!»