Harry Maguire marcou o golo decisivo do Manchester United na receção ao Copenhaga. No final da partida, o defesa fez questão de dedicar o primeiro triunfo na Champions 2023/24 a Sir Bobby Charlton, lenda dos red devils e do futebol inglês que faleceu no último sábado.



«Estava destinado. Estávamos destinados a ganhar com uma defesa magnífica e dedicamos esta vitória a Sir Bobby [Charlton] e à sua família. Foi uma semana dura para nós e perder alguém como o Sir Bobby, afeta o clube e o balneário. Mas estou muito satisfeito por termos vencido», disse, citado pela BBC.



O internacional inglês elogiou ainda Andre Onana, guarda-redes que travou um penálti de Jordan Larsson no último minuto. «Incrível. Tivemos imensos contra-ataques e concedemos muito pouco na segunda parte. A primeira parte não foi boa, mas conseguimos uma vitória importante. Este homem [aponta para Onana] deu um passo em frente e fez uma grande defesa», referiu.



Outrora criticado, Harry Maguire ouviu Old Trafford entoar o seu nome. «É incrível. Estou muito orgulhoso pela forma como agi nos últimos seis/doze meses. Recebi uma oportunidade e quero ajudar a equipa a devolver o clube ao lugar que merece», concluiu.