Após o golo de Ronaldo nos descontos ter dado a vitória ao Manchester United frente ao Villarreal, na segunda jornada Liga dos Campeões, Ole Gunnar Solskjaer disse que com o português «há sempre uma oportunidade».

«Tivemos sorte no final. Mas quando tens Cristiano Ronaldo, há sempre uma oportunidade», explicou o técnico dos red devils após a vitória por 2-1 em Old Trafford.

No dia em que se tornou o futebolista com mais jogos na história da competição (178), Ronaldo fez, no quinto minuto dos descontos, o golo da vitória contra os espanhóis, que se adiantaram por Paco Alcácer, aos 53 minutos, antes de Bruno Fernandes assistir o brasileiro ex-FC Porto Alex Telles para o empate.

«Basta ver o impacto que Ronaldo teve, junto dos adeptos, dos jogadores, de toda a gente. Já sabemos como é na cara do golo», acrescentou o técnico.

Solskjaer classificou esta como «uma grande vitória para os jogadores», perante um adversário «muito duro».