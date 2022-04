O futebolista português Manuel Fernandes, ainda em atividade e que esteve presente na eliminatória em que o Benfica eliminou o Liverpool na Liga dos Campeões, nos oitavos de final época 2005/2006, crê que as águias vão precisar de «um bocado de sorte» para seguirem na competição.

«Penso que o Benfica é mais forte a nível individual do que em 2005/06. Mas em contrapartida, o Liverpool também é mais forte. Para o Benfica passar esta eliminatória, vai precisar de um bocado de sorte. Não só por este Liverpool ter um plantel tão rico e jogadores com tanta qualidade. Só o facto de se darem ao luxo de ter tido o Firmino a suplente nos últimos jogos, revela o tipo de equipa de que estamos a falar. Para ganhar este jogo, se o Benfica conseguir fazer um golo cedo, abre várias possibilidades. Mas mesmo assim, vai continuar a ser um jogo muito difícil», afirmou o médio de 36 anos, atualmente ao serviço dos gregos do Apollon Smyrnis, à Eleven.

«Tendo em conta o 3-1, com dois golos de vantagem, é esperar que o Liverpool não faça golo. Mas não se perdem jogos antes de começar. Por isso, não vejo porque é que não se possa acreditar que, com um pouco de sorte - vamos dizer um pequeno milagre - as coisas não possam acontecer», apontou, ainda, recordando o momento-chave para o êxito em 2005/06, em Anfield.

«Um ponto determinante desse jogo foi o golo do Simão, mesmo antes de acabar a primeira parte. Deu-nos um boost e tornou a missão do Liverpool muito mais difícil. Ainda por cima, naquela altura valiam os golos fora. E também acreditar que era possível ganhar num campo difícil. Eles eram campeões da Europa», apontou Manuel Fernandes.

«Vai ser muito complicado. É como se eles estivessem a jogar com mais um. Obviamente, há sempre a possibilidade de ganhar. Eles são favoritos. Não só pela vantagem de 3-1 e por jogarem em casa, mas o ambiente vai contra o Benfica. Não é o típico ambiente onde as coisas possam começar a correr menos bem para o Liverpool, os adeptos não vão deixar de apoiar», disse, ainda.

O Benfica ultrapassou o Liverpool nos oitavos de final da Champions em 2005/06 com uma vitória por 1-0 na Luz (golo de Luisão) e triunfo por 2-0 em Anfield, com golos de Simão e Miccoli.

O Liverpool-Benfica joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Anfield. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.