O futebolista do Sporting, Marcus Edwards, foi eleito o melhor em campo no Eintracht Frankfurt-Sporting, que terminou com vitória dos leões por 3-0, na Alemanha, em jogo da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Edwards foi autor de um golo e fez ainda uma assistência no triunfo da equipa comandada por Ruben Amorim, numa noite em que houve outra equipa portuguesa em ação, o FC Porto, derrotado por 2-1 pelo Atlético de Madrid, em Espanha, para o grupo B.

No Wanda Metropolitano, o homem do jogo UEFA foi Antoine Griezmann.