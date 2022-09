Owen Hargreaves já começou a campanha para que Marcus Edwards seja convocado por Gareth Southgate para a seleção. O antigo internacional inglês ficou rendido à exibição do camisola 10 diante do Tottenham e, logo ao intervalo do jogo, lembrou que o atacante do Sporting estava a destacar-se perante outros compatriotas.

«Como é que pode não jogar? Havia muitos internacionais [ingleses] e ele foi o melhor jogador em campo. É isso que queres como jogador, uma oportunidade. Ele pode jogar em diferentes posições», disse na BT Sports.

«Está a jogar como um falso nove muito bem e pode jogar como um número 10. Ele simplesmente toca na bola muito bem. Acho que há espaço para um jogador assim na equipa», acrescentou.

Também Peter Crouch destacou a jogada individual de Edwards no final do primeiro tempo. «Foi espetacular. Não há muitas momentos no jogo que nos façam ficar a todos de pé e estávamos nesse momento. Tanta técnica e habilidade, simplesmente não conseguiu finalizar.»

Gareth Southgate anuncia na próxima quinta-feira os convocados para os compromissos de Inglaterra para a Liga das Nações. Haverá espaço para Edwards?

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]