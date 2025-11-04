Max Dowman fez história nesta terça-feira e tornou-se no futebolista mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões!

Aos 15 anos e 308 dias, o médio do Arsenal entrou na vitória frente ao Slavia Praga (3-0) e ultrapassou o registo de Youssoufa Moukoko (16 anos e 18 dias).

O jovem inglês foi lançado aos 73 minutos, para o lugar de Trossard, e somou mais um recorde. Esta temporada já leva cinco jogos pela equipa principal.