Os golos do futebolista uruguaio do Sporting Maxi Araújo e do português Gelson Martins integram a lista de nomeados para o prémio de «Melhor Golo do Dia» da quarta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.

Maxi Araújo recebeu um passe de Trincão à entrada da grande área e, com um remate cruzado, apontou o primeiro golo da partida, no empate a uma bola frente à Juventus.

Já o tento de Gelson Martins surgiu por assistência do português Chiquinho e foi também o golo inaugural no empate a um golo do Olympiacos diante do PSV, num jogo em que os gregos sofreram o 1-1 já em tempo de compensação.

Completam a lista de nomeados os golos de Micky van de Ven, na goleada de 4-0 do Tottenham frente ao Copenhaga, e o de Folarin Balogun, único na vitória do Mónaco diante do Bodo/Glimt.