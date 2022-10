Lionel Messi viaja com o Paris Saint-Germain para Portugal, tendo em vista o duelo de quarta-feira (20h00) com o Benfica, na 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O internacional argentino nunca marcou à formação encarnada, ao contrário do que aconteceu nos confrontos com FC Porto e Sporting. Aliás, nesse capítulo, Cristiano Ronaldo apresenta um registo similar: marcou a dragões e leões, mas nunca perante as águias.

Messi tem um registo de 126 golos em 158 jogos na Champions, embora tenha ficado em branco nos dois duelos anteriores com o Benfica, em 2012, pelo Barcelona. Ao serviço da equipa da Catalunha, o avançado balançou as redes perante o Sporting (5-2 em Alvalade, em 26 de novembro de 2008, para a Liga dos Campeões) e o FC Porto (2-0 em 26 de agosto de 2011, na Supertaça Europeia, no Mónaco).

Cristiano Ronaldo marcou um golo ao FC Porto em oito duelos e três ao Sporting em quatro jogos.