Inter de Milão e Milan reencontram-se esta noite na Liga dos Campeões, para a primeira mão das meias-finais da competição, jogo em que a equipa comandada por Stefano Pioli joga na condição de visitada, no Giuseppe Meazza.

Cerca de 18 anos depois, há novo «Derby della Madonnina» nas competições europeias. O último foi a 12 de abril de 2005 e com nomes icónicos de parte a parte, numa eliminatória que ficou marcada para a história do futebol precisamente por esse jogo da segunda mão, que foi interrompido e não reatado.

O Milan, que tinha ganho a primeira mão na condição de visitado, por 2-0, aumentou a vantagem na eliminatória com um golo de Andriy Shevchenko, aos 30 minutos da primeira parte.

O jogo acabou por ser interrompido aos 72 minutos, depois do arremesso de engenhos pirotécnicos para o relvado, por parte de adeptos do Inter, na sequência de um golo anulado a Cambiasso. A “chuva de fogo” e outros objetos atingiu mesmo o guarda-redes do Milan, Dida. Na sequência, o árbitro alemão Marcus Merk, ordenou que todos os jogadores recolhessem aos balneários por um período de dez minutos. Dida acabou mesmo substituído por Abbiati.

No entanto, os problemas continuaram nos minutos que se seguiram e o árbitro alemão Marcus Merk deu o jogo por concluído cerca de um minuto depois de retomado. O Inter acabou castigado com uma derrota por 3-0 e ainda com seis jogos à porta fechada (dois deles suspensos). O Milan, que depois bateu o PSV Eindhoven nas meias-finais, perdeu a mítica final de Istambul para o Liverpool nos penáltis, depois de ter deixado escapar uma vantagem de 3-0.

Este dérbi de Milão ficou ainda marcado por fotografias icónicas de Marco Materazzi e Rui Costa, lado a lado a assistir às cenas de pirotecnia protagonizadas pelos adeptos. Lembra-se de todos os nomes desse jogo? Recorde aqui, na galeria associada.

Esta noite, siga ao minuto, no Maisfutebol - e também com transmissão na TVI, o Milan-Inter.