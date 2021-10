Declarações do treinador do Milan Stefano Pioli e do médio Sandro Tonali na conferência de imprensa após a derrota no Dragão frente ao FC Porto, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

[Pioli] «Esta noite não fizemos coisas de que somos capazes. Gerimos mal a posse de bola, fizemos maus passes. Enfrentamos adversários fortes. O FC Porto é uma equipa forte, mostrou-o esta noite, e venceu merecidamente. Nós não estivemos ao nosso nível. A nossa equipa não jogou ao mesmo ritmo do FC Porto. Cometemos demasiados erros. Estivemos pior a vários níveis e isso paga-se caro.»

[Tonali] «Este não foi, de facto, o nosso melhor jogo na Champions. Na segunda parte, o FC Porto teve menos ocasiões, mas acabámos aí por sofrer o golo. Aprendemos mais uma lição, tal como com o Liverpool e com o Atlético de Madrid. Lutaremos até ao último minuto desta Champions.»