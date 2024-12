O Milan sofreu para vencer esta noite o Estrela Vermelha, por 2-1, em San Siro, num jogo em que Rafael Leão abriu o marcador para equipa de Paulo Fonseca.

O internacional português, que jogou de início, isolou-se aos 42 minutos e bateu o guardião dos sérvios num belo golo.

Ainda assim, não foram favas contadas para os rossoneri, que viram a formação balcânica empatar aos 67m, pelo ex-Benfica Radonjic.

A salvação para os pupilos de Fonseca viria já perto do fim, com o inglês Tammy Abraham a marcar o golo da vitória, que fez eclodir a festa em Milão.

Com este 2-1, o Milan é agora 12.º classificado com 12 pontos, enquanto o Estrela Vermelha soma apenas 3 e está no 31.º lugar.