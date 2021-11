O treinador do Dínamo Kiev, Mircea Lucescu, defendeu esta segunda-feira que o Benfica está a ser a equipa mais forte no grupo E da Liga dos Campeões, a seguir ao Bayern Munique, colocando os encarnados num patamar acima do Barcelona ao fim de três das seis jornadas.

«O Benfica está a demonstrar ser uma equipa mais competitiva do que o Barcelona e eles só conseguiram um empate a zero no nosso campo», disse Lucescu, na antevisão à receção ao Barcelona (terça-feira, 20 horas), para a quarta jornada do grupo E.

Lucescu entende que o Barcelona está numa fase complicada depois da saída de Lionel Messi, mas rejeita também fragilidades no adversário, ou que seja uma equipa mais fácil de derrotar, numa altura em que é comandada por Sergi Barjuán, que assumiu interinamente o comando da equipa na sequência da saída de Ronald Koeman.

«Está claro que, sem Messi, estão a atravessar uma fase muito difícil. O Barcelona é o Barcelona. Cada jogador deles tem qualidade», afirmou.