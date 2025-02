Adi Hütter, treinador do Mónaco, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz a contar para a 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Parabéns ao Benfica por seguir em frente. Todos no balneário sentem uma grande desilusão e estão tristes, mas estou muito feliz e orgulhoso por esta equipa jovem. Pelo que mostrámos aqui em Lisboa frente ao Benfica, merecíamos ter passado. O Benfica teve muita sorte, mas a culpa por não termos marcado mais golos é nossa. Tivemos muitas oportunidades e permitimos muitos golos. Mas estou muito orgulhoso da equipa.

O que podemos aprender é que a este nível cometemos muitos erros fáceis. Podemos aprender muito com esta participação na Liga dos Campeões. Especialmente os jogadores mais jovens, para quem foi uma grande experiência. O que vi aqui em Lisboa deixa-me muito orgulhoso e com boas perspetivas para o futuro.

O Benfica foi muito eficaz hoje e nós desperdiçámos muitas ocasiões. Surpreendemos um pouco o Benfica com o nosso onze inicial, mas não fomos suficientemente eficazes. O Benfica teve muita sorte esta noite.»