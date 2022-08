Mónaco e PSV Eindhoven empataram na noite desta terça-feira a um golo (1-1), no Estádio Louis II, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA.

A equipa neerlandesa, agora treinada por Ruud Van Nistelrooy, sucessor de Roger Schmidt, chegou à vantagem por Joey Veerman, ao minuto 38, na sequência de uma bela jogada coletiva.

No Mónaco, o português Gelson Martins entrou aos 75 minutos e, pouco depois, ao minuto 80, Alex Disasi fez o 1-1 final, com um desvio na área após um livre descaído na direita do ataque.

A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, dia 9, nos Países Baixos.

O vencedor deste duelo defronta, no play-off, o vencedor do St. Gilloise-Rangers.