Benfica e Sp. Braga perderam em casa na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24 e, assim sendo, os prémios de MVP dos respetivos jogos foram para jogadores adversários.

O avançado croata Roko Simic foi distinguido na Luz, após o triunfo dos austríacos do Salzburgo, por 2-0, enquanto o goleador nigeriano Victor Osimhen recebeu o prémio na Pedreira, mesmo não tendo marcado qualquer golo no triunfo por 2-1 do Nápoles.

Nenhum português esteve entre os MVP dos jogos desta quarta-feira, ao contrário da véspera, com o luso-brasileiro do FC Porto Galeno e os internacionais João Félix, Vitinha e Rafael Leão a receberem os prémios de melhores em campo nos respetivos jogos.

HOMENS DO JOGO – LIGA DOS CAMPEÕES

Jogos desta quarta-feira (20 de setembro):

Galatasaray-Copenhaga, 2-2: Tetê (Galatasaray)

Real Madrid-Union Berlin, 1-0: Bellingham (Real Madrid)

Bayern-Man. United, 4-3: Leroy Sané (Bayern)

Benfica-Salzburgo, 0-2: Roko Simic (Salzburgo)

Real Sociedad-Inter, 1-1: Brais Méndez (Real Sociedad)

Sp. Braga-Nápoles, 1-2: Osimhen (Nápoles)

Arsenal-PSV, 4-0: Odegaard (Arsenal)

Sevilha-Lens, 1-1: Ocampos (Sevilha)