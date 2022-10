O Nápoles continua em grande na Liga dos Campeões e provou-o na noite desta terça-feira, ao golear na visita ao Ajax, em Amesterdão, por claros 6-1, na terceira jornada do grupo A da competição.

Mohammed Kudus ainda deu vantagem ao Ajax aos nove minutos, mas o Nápoles chegaria ao intervalo a vencer por 3-1, graças aos golos de Giacomo Raspadori (18m), Giovanni Di Lorenzo (33m) e Piotr Zielinski (45m).

Na segunda parte, os comandados de Luciano Spalletti cedo elevaram o marcador para 1-4, com o bis de Raspadori. Depois, o georgiano Khvicha Kvaratshkelia fez o quinto dos napolitanos (63m) e Giovanni Simeone, saído ao banco ao minuto 64, fez o 1-6 final aos 81 minutos, já com o Ajax reduzido a dez devido á expulsão de Dusan Tadic, com acumulação de amarelos (73m).

Os portugueses Francisco Conceição (Ajax) e Mário Rui (Nápoles) não saíram do banco de suplentes das respetivas equipas.

No outro jogo do grupo, dois lances de bola parada resolveram a favor do Liverpool, que bateu o Rangers por 2-0. Alexander-Arnold fez o 1-0 ao minuto sete e, na segunda parte, Mohamed Salah fez o 2-0, de penálti, aos 53 minutos.

O português Diogo Jota foi titular e saiu aos 69 minutos. Fábio Carvalho ficou no banco de suplentes da equipa comandada por Jurgen Klopp.

Com estes resultados, o Nápoles segue como líder, tendo agora nove pontos. O Liverpool é segundo com seis, o Ajax é terceiro com três e o Rangers é quarto e último, ainda sem pontos.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)