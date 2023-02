Dominador em Itália e imponente na Europa: assim se apresenta um dos Nápoles mais apaixonantes dos últimos tempos.

Depois de vencer o Grupo A, à frente do Liverpool (que no outro jogo desta noite foi goleado em Anfield por 5-2 pelo Real Madrid), a equipa de Spalletti foi vencer o Eintracht à Alemanha, por 2-0, e encaminhou a presença nos quartos de final.

Ao contrário de Mário Rui, que do outro lado não saiu do banco, o ex-Benfica Aurélio Buta jogou de início no Frankfurt e cedo se fez notar: aos 35m a sua imprudência e até desatenção levou-o a derrubar Osimhen na área e Artur Soares Dias a apitar um penálti que Trapp salvou diante de Kvaratskhelia.

A jogada surge na sequência de uma bola ao poste de Lozano, que cinco minutos depois, num contra-ataque letal, serviu Osimhen para abrir o marcador. 1-0! E o segundo quase surgiu logo de seguida num lance em tudo idêntico, não fosse o nigeriano estar ligeiramente adiantado aquando de novo passe de Lozano.

Se os napolitanos já sorriam à saída para o intervalo, mais entusiasmados ficaram na segunda parte quando Soares Dias não perdoou uma entrada dura de Kolo Muani, a pisar Anguissa, e mostrou vermelho direto ao internacional francês.

Poucos minutos passaram até que aos 65m os líderes da Serie A tiraram proveito do homem a mais no terreno e fizeram o 2-0 numa jogada. Anguissa fez um passe cheio de eveito para aquele a quem chamam de «Kvaradona» e o georgiano dominou à meia volta e tocou de calcanhar para Di Lorenzo colocar de pé esquerdo no fundo das redes.

Em desvantagem no marcador e no terreno de jogo, o Frankfurt, que eliminou o Sporting na fase de grupos, só não ficou com as aspirações arrumadas quase em definitivo porque contou esta noite com um super Trapp. O guarda-redes alemão defendeu tudo o que pôde e no final deve-se sobretudo a ele a possibilidade de a formação germânica ainda poder sonhar.

Será uma tarefa quase impossível para os homens de negro. Pela frente, a jogar em casa e com um pé nos quartos estará o Nápoles, à espera de fazer a festa no San Paolo ao atingir pela primeira vez na sua história um lugar entre as oito melhores equipas da Europa.