O Nápoles protagonizou uma das sensações da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer na receção ao Liverpool, esta quarta-feira, por 4-1, no jogo que encerrou a ronda inaugural no grupo A.

Sem portugueses nos onzes iniciais, o Nápoles chegou à vantagem aos cinco minutos de jogo, de grande penalidade, por Piotr Zielinski. Osimhen podia ter elevado a contagem da mesma forma ao minuto 18, mas Alisson evitou.

Contudo, ao minuto 31, Anguissa dobrou a diferença a favor da equipa comandada por Luciano Spalletti, que aumentou para 3-0 por Giovanni Simeone, ao minuto 44. O filho de Diego Simeone tinha entrado três minutos antes, para o lugar do lesionado Osimhen (41m).

Para a segunda parte, o treinador Jurgen Klopp trocou Joe Gomez por Matip, mas o pesadelo dos ingleses agravou-se, com Piotr Zielinski a fazer o 4-0 aos 47 minutos.

O Liverpool ainda reduziu a diferença pouco depois, pelo ex-FC Porto Luis Díaz, num belo remate de pé direito ao minuto 49.

O português Diogo Jota, Thiago e Darwin Núñez foram a jogo aos 62 minutos, mas o Liverpool não conseguiu relançar-se mais no marcador de um jogo que, do lado do Nápoles, teve o português Mário Rui a entrar aos 74 minutos.

Com este resultado, o Nápoles soma os primeiros três pontos, estando no segundo lugar, atrás do Ajax, que é líder também com três pontos, mas venceu por 4-0 na receção ao Rangers, horas antes.

Na próxima terça-feira, a segunda jornada tem um Liverpool-Ajax e um Rangers-Nápoles.

