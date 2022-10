O Nápoles - com Mário Rui a não sair do banco de suplentes - também já carimbou bilhete para os oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer o Ajax por 4-2.

A equipa italiana conseguiu o pleno de vitórias, pelo que ao fim de quatro jornadas lidera o Grupo A, com 12 pontos. O Liverpool – que entra em campo às 20h00 no terreno do Rangers – é segundo classificado com seis pontos, enquanto os neerlandeses ocupam a terceira posição (três) e os escoceses ainda não pontuaram.

Quanto ao jogo, os homens de Luciano Spalletti deram sequência ao futebol-espetáculo que têm apresentado nesta temporada, com jogadas rápidas e coletivas.

Foi logo aos quatro minutos que o Diego Armando Maradona se levantou para festejar o primeiro golo. O mexicano Hirving Lozano combinou com o polaco Piotr Zielinski e cabeceou para a baliza, com a bola a passar por cima do experiente Remko Pasveer.

O segundo golo teve início nos pés de Khvicha Kvaratskhelia. O atacante georgiano assistiu Giacomo Raspadori que, dentro da grande área, trocou as voltas a Blind e rematou em força (16m).

Se, na primeira parte, aconteceu um golo logo aos quatro minutos, no segundo tempo também ocorreu o mesmo, mas desta vez foi o Ajax a festejar. Calvin Bassey colocou a bola na grande área e Davy Klaassen (49m) cabeceou para relançar as esperanças do conjunto dos Países Baixos.

Os dois seguintes golos chegaram de grande penalidade. Primeiro foi Kvaratskhelia (62m) a marcar o 3-1 a favor dos italianos, enquanto, aos 83 minutos, Steven Bergwijn ainda reduziu para os neerlandeses, saindo logo de seguida para dar lugar a Francisco Conceição.

Regressado de lesão, Victor Osimhen ainda acrescentou o nome à lista de marcadores. O nigeriano, em cima do minuto 90, pressionou Blind, conquistou a bola e ficou com caminho aberto para fixar o resultado final.

