Declarações do futebolista do Benfica, Nicolás Otamendi, à Eleven, após a derrota caseira ante o Salzburgo, por 2-0, na 1.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões:

[Adeptos a cantar e a aplaudir no final do jogo:] «Nós estamos habituados a que as pessoas apoiem durante o tempo todo, seja a ganhar, seja a perder. Hoje não conseguimos a vitória, que era o que queríamos. Dois penáltis, uma expulsão, acho que há muito a melhorar, mas isto não é como começa, é como acaba. Precisamos de ter mentalidade positiva. É uma derrota. A união faz a força e é trabalhar duro durante a semana, para melhorar.»

[Jogo perdido nos primeiros 15 minutos:] «Sim, a Champions é isto, cometes um erro e pagas caro. Eles jogam bem, são jovens e precisamos de levantar a cabeça. O próximo jogo na Champions é contra o Inter e trataremos de fazer o melhor para conseguir a vitória e a passagem à próxima fase.»