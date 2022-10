Com Vitinha e Renato Sanches de início, o Paris Saint-Germain goleou o Maccabi Haifa (7-2), em solo gaulês, na quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica.

A partida ficou marcada pela exibição categórica do trio do costume: Lionel Messi e Kylian Mbappé bisaram, mas Neymar também inscreveu o nome na ficha de marcadores.

O primeiro a abrir as hostilidades foi o argentino (19m), seguindo-se o francês (32m) e, depois, o brasileiro (35m). Já aos 38 minutos, Abdoulaye Seck ainda reduziu para os israelitas mas Messi voltou a marcar em cima do último minuto da primeira parte.

Após o intervalo, Seck bisou e ainda deu esperanças ao Maccabi, que acabaram pouco depois (64m) com novo golo de Mbappé. Seguiu-se o autogolo de Shon Goldberg (67m) e, por fim, Carlos Soler (84m) fixou o resultado volumoso.

O PSG lidera o grupo com 11 pontos, os mesmos do Benfica, mas com mais quatro golos marcados. As duas equipas seguem, agora, para os oitavos de final da Champions e falta apenas saber quem termina na primeira posição.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]