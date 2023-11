O Barcelona recebe o FC Porto esta terça-feira, num jogo decisivo para as contas do Grupo H da Liga dos Campeões. Os catalães seguem na primeira posição do grupo, com nove pontos em quatro jornadas, tal como os dragões, que ocupam a segunda posição.

O internacional espanhol Pedri projetou o jogo e reconheceu que os portistas têm qualidade.

«É um adversário complicado. A Liga dos Campeões é sempre complicada, mas temos de ganhar para passar à fase seguinte, é sim ou sim», começou por dizer o médio aos meios de comunicação dos blaugrana.

Pedri realçou que a chave do jogo é «ter a bola» e destacou o fator casa. «Teremos o bónus de ter os nossos adeptos em Montjuic, o que nos faz sentir cada vez mais como se estivéssemos no Camp Nou.»

FC Porto e Barcelona defrontam-se esta terça-feira na Catalunha, às 20h00.