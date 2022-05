Apesar da vantagem face ao resultado da primeira mão (4-3), Pep Guardiola reconheceu que para eliminar o Real Madrid na meia-final da Liga dos Campeões, o Manchester City precisa de «dois bons jogos, não apenas um».

«A primeira mão foi um jogo muito bom e aberto. A qualidade das equipas viu-se nos sete golos. Nós estávamos felizes. Poderia ter sido melhor, mas também pior. Sabíamos que era uma questão de dois jogos, que não ia ser decidido no Etihad, mas no Bernabéu», disse o técnico do conjunto inglês na antevisão à partida.

«Acho que neste tipo de jogos há momentos de tudo, em que se domina e em que se é dominado. Não é algo linear», acrescentou.

Guardiola admitiu que «o futebol é imprevisível» e «jogar a segunda mão no Bernabéu é um grande teste e uma sorte». «Significa que estamos nas meias-finais. É o melhor teste que podemos encontrar para nos mostrarmos e chegar a uma final da Liga dos Campeões», justificou.

O técnico catalão felicitou ainda Carlo Ancelotti pela recente conquista do campeonato espanhol. «Admiro as trajetórias de profissionais que conquistaram tanto. Ele teve equipas fantásticas. Fez um trabalho incrível em muitos lugares, sempre com um futebol muito bom. Tive a sorte de conhecê-lo há alguns anos. Está sempre calmo, controla as suas emoções perfeitamente», rematou.

O técnico dos citizens confirmou que John Stones é ausência para a partida da prova milionária, agendada para esta quarta-feira, às 20h00.