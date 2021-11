Já não é de agora, mas reforça-o um dos treinadores mais reputados, para dois dos futebolistas mais consagrados da atualidade. Pep Guardiola voltou a deixar elogios ao que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm feito na história do futebol, defendendo que é praticamente impossível ver alguém imitar, no futuro, o que o argentino e o português fizeram e têm feito.

«O que eles os dois fizeram [ndr: Messi e Ronaldo] vai ser quase impossível de imitar, talvez vejamos isso, mas não acredito que vá acontecer. É único, penso eu», disse, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões, ante o Paris Saint-Germain (4.ª feira, 20 horas).

O encontro entre ingleses e franceses marca também mais um reencontro entre Pep Guardiola e Lionel Messi, que trabalharam juntos no Barcelona. O técnico dos azuis de Manchester louvou o facto de o argentino ainda jogar e fazê-lo com a qualidade que demonstra.

«É tão difícil. Às vezes, quando ele [Messi] tem a bola, não sabes o que fazer – nem ele sabe. Estou muito feliz por ele ainda jogar, pelo nível com que joga e pela qualidade», afirmou, frisando ainda a importância de garantir a qualificação para os oitavos de final esta semana.

O City-PSG, do grupo A da Liga dos Campeões, joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira. Um empate garante automaticamente a qualificação para os oitavos de final ao City e uma vitória vale mesmo a vitória no grupo. No caso do PSG, a qualificação é selada, sem olhar a terceiros, com uma vitória. Contudo, outros cenários de apuramento já esta quarta-feira são também possíveis mediante o resultado do jogo entre o Leipzig e o Club Brugge. O City lidera com nove pontos, seguido do PSG (oito), Club Brugge (quatro) e Leipzig (um).